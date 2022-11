Matemática do título: jovens a partir de 15 anos podem definir F-4 em Goiânia

Neste final de semana, Pedro Clerot é o único com chances de se sagrar campeão da primeira temporada da categoria criada pela FIA

A quinta e penúltima etapa da temporada inaugural do BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA pode marcar a coroação do primeiro campeão no país da categoria-escola criada pela entidade que administra a Fórmula 1. Pedro Clerot (Full Time Sports) lidera o campeonato e tem a possibilidade de conquistar o título neste fim de semana (5 e 6 de novembro) cheio de velocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), que contemplará também a decisão do campeonato da Copa Truck e a penúltima etapa da temporada da GT Sprint Race. Atualmente, Clerot ostenta 75 pontos de vantagem para o segundo colocado na tabela, Lucas Staico (TMG Racing).

As contas para o título — O regulamento desportivo da F4 Brasil coloca 70 pontos em jogo a cada etapa disputada – e cada uma delas conta com três corridas. São 25 pela vitória na Corrida 1, 18 na Corrida 2, outros 25 na terceira prova da rodada, além de um ponto para a volta mais rápida em cada uma das provas e outros dois pela volta mais rápida da classificação. Como restam duas etapas (Goiânia e Interlagos, que será realizada entre 10 e 11 de dezembro), os pilotos da F-4 disputarão até o final do ano seis corridas e um total máximo de 140 pontos para quem hipoteticamente pudesse ser o melhor em tudo até o encerramento da temporada.

Outro detalhe importante é que o regulamento prevê o descarte das duas piores pontuações conquistadas em corrida. O descarte será feito ao fim da penúltima etapa, ou seja, depois da terceira corrida da etapa de Goiânia, a ser disputada no domingo.

Caso os descartes fossem aplicados hoje, Clerot teria 214 pontos, 66 de frente para Lucas Staico. Para ser campeão neste fim de semana, o brasiliense de 15 anos precisa completar a etapa de Goiânia com 70 tentos de vantagem para o segundo colocado.

Por terem zerado em algumas corridas, os rivais de Clerot na briga pelo título já descartaram seus piores resultados. Então, neste momento outros cinco pilotos têm chances matemáticas de serem campeões: Lucas Staico (148 pontos), Vinícius Tessaro (105), Nicolas Giaffone (83), Fernando Barrichello e Ricardo Gracia (empatados com 82). Sexto colocado, Nicholas Monteiro soma atualmente 72 tentos e, mesmo que somasse todos os pontos possíveis nas duas etapas, chegaria ao máximo de 212 pontos.

Transmissão — A sexta-feira do BRB Fórmula 4 Brasil reserva dois treinos livres e, a partir de 15h30, vai definir o grid de largada das Corridas 1 e 3 com a sessão classificatória.

No sábado, estão previstas duas corridas: a primeira prova, com 25 minutos mais uma volta, está marcada logo no início da manhã, às 8h10, enquanto a Corrida 2 — a mais curta da etapa, com 18 minutos mais uma volta — tem largada prevista para 13h50. A terceira e derradeira disputa do fim de semana acontece no domingo, às 8h20, também com 25 minutos mais um giro. O BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo BandSports e pelo canal oficial do YouTube da categoria, além da Twitch da Tribo do Gaules e da Twitch do streamer Victor Ludgero.



Pontuação do campeonato após quatro etapas:

1º – Pedro Clerot, 223 pontos (214 com descartes)

2º – Lucas Staico, 148

3º – Vinícius Tessaro, 105

4º – Nicolas Giaffone, 83

5º – Fernando Barrichello, 82

6º – Ricardo Gracia, 82

7º – Nicholas Monteiro, 72

8º – Luan Lopes, 66

9º – Felipe Barrichello Bartz, 50

10º – Richard Annunziata, 35

11º – Nelson Neto, 32

12º – Álvaro Cho, 24

13º – Victor Backes, 19

14º – João Tesser, 16

15º – Lucca Zucchini, 15

16ª – Aurélia Nobels, 7

Programação em Goiânia

Sexta-feira, 4 de novembro

10h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

11h10 – Copa Truck – Treino Livre 1

12h10 – GT Sprint Race – Treino Extra

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

14h00 – Copa Truck – Treino Extra

15h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

16h00 – GT Sprint Race – Treino Livre 1

Sábado, 5 de novembro

08h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

09h15 – GT Sprint Race – Treino Livre 2

10h15 – Copa Truck – Treino Livre 3

11h15 – GT Sprint Race – Classificação

13h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

15h00 – Copa Truck – Classificação

16h15 – GT Sprint Race – Corrida 1 (23 minutos + 1 volta)

Domingo, 6 de novembro

07h30 – GT Sprint Race – Warm Up

07h45 – Copa Truck – Warm Up

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

09h00 – Visitação aos boxes (passes de visitação, camarotes e paddock)

09h00 – Show Jorge Negretti

09h30 – Desfile de Motos

10h15 – GT Sprint Race – Corrida 2 (23 minutos + 1 volta)

11h30 – Copa Truck – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12h05 – Copa Truck – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

13h20 – GT Sprint Race – Corrida 3 (23 minutos + 1 volta)