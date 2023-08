Maternidade da Beneficência Portuguesa de Amparo completa dois anos de atividades em agosto

A Maternidade BPA comemora o segundo ano de atividades neste mês de agosto. Com mais de 807 partos realizados e crescimento da estrutura assistencial, o espaço ganhou dois novos leitos e uma nova sala de exames amplamente tecnológica no primeiro semestre de 2023.

“A Maternidade da BPA é um espaço único e de orgulho para a Instituição. Completamos em agosto de 2023 dois anos de sucesso, pois contamos com a melhor tecnologia, estrutura de alto padrão e assistência completa das profissionais que atuam diariamente no setor”, comentou Viviane Guerra, gerente de enfermagem.

Um espaço de alto padrão e único na região do Circuito das Águas, a ala foi desenvolvida com uma parceria entre a Unimed Amparo e BPA, e conta com quartos equipados com materiais de última geração, Smart TV, frigobar, cromoterapia, sistema de som para playlists no spotify e outras plataformas de streaming de música, centro obstétrico e berçário com tecnologia e o quarto PPP (pré-parto, parto e puerpério) para partos humanizados.

Além disso, todas as famílias que passam pela Maternidade BPA recebem o nosso Kit Maternidade que contempla itens personalizados como touca, cartão da criança, livreto de cuidados com o recém-nascido e uma lembrança do meu nascimento.

“A nossa história está apenas começando. Aqui realizamos sonhos de famílias, mas saímos realizadas por contribuir com um momento muito especial de cada um e também, para a bela história que a Maternidade BPA está construindo para Amparo e toda a região do Circuito das Águas Paulista”, disse Roselaine Polidoro, Enfermeira Obstetra.

Imagens: Arquivo BPA