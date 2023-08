Matrículas Abertas para o Projeto Guri em Santo Antônio de Posse: Vagas Limitadas para Idades entre 6 e 18 Anos

O Projeto Guri, reconhecido programa socioeducativo que oferece cursos de música gratuitos para crianças e adolescentes, está com matrículas abertas em Santo Antônio de Posse. As vagas são limitadas e direcionadas para jovens com idades entre 6 e 18 anos, proporcionando uma oportunidade única de desenvolvimento artístico e cultural.

O projeto, que busca estimular a criatividade, promover a inclusão social e oferecer formação musical de qualidade, está com inscrições abertas na rua Santo Antônio, 951, no centro da cidade. Os interessados podem se inscrever pessoalmente no local das 9h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar um documento de identificação. Os candidatos podem levar o RG ou a certidão de nascimento. Essa documentação é essencial para garantir a regularidade do processo de inscrição e viabilizar a formação do cadastro de novos alunos.

Os cursos oferecidos pelo Projeto Guri abrangem uma variedade de instrumentos musicais. Além das aulas práticas, os alunos também têm a oportunidade de aprender teoria musical, história da música e participar de atividades de grupo que incentivam o trabalho em equipe e a cooperação.

"O Projeto Guri tem transformado vidas por meio da música, proporcionando não apenas habilidades musicais, mas também construindo valores importantes para o desenvolvimento pessoal dos jovens.

As vagas são limitadas, portanto, os pais e responsáveis são encorajados a garantir a matrícula o quanto antes, para assegurar a participação de seus filhos nessa enriquecedora experiência musical.

Se você tem entre 6 e 18 anos e busca uma oportunidade única de explorar o mundo da música, não perca essa chance! Faça sua inscrição no Projeto Guri em Santo Antônio de Posse e embarque em uma jornada musical emocionante.

Contato para informações adicionais: Endereço: Rua Santo Antônio, 951 – Centro, Santo Antônio de Posse Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta, das 9h às 16h Documentos Necessários: RG ou Certidão de Nascimento

Não deixe de participar dessa incrível oportunidade de aprendizado musical proporcionada pelo Projeto Guri. A música está esperando por você!