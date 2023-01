Matriculas da ETEC Cosmópolis tem início nesta semana

O processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2023 chega à fase de convocação das matrículas. Os aprovados nos cursos técnicos, Ensino Médio, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) ou Especialização Técnica receberão a convocação por e-mail e SMS.

A unidade de Cosmópolis fica na ‘Escola Educador Paulo Freire’, localizada na rua Sete de Abril, 649 – Vila Damiano.

Quem foi classificado para a modalidade online será convocado, exclusivamente, por e-mail. Também ocorrerão por e-mail as demais etapas para este formato de curso, como: envio de documentos para matrícula, resultado da análise dos documentos encaminhados, recursos e possível convocação para outras possíveis chamadas.

Datas do calendário de matrículas:

12 e 13 de janeiro: matrícula da primeira lista de convocação para os candidatos de todas as modalidades.

17 de janeiro – a partir das 15 horas: divulgação do deferimento ou indeferimento da análise da documentação de matrícula da primeira lista de convocação, exceto para os cursos da modalidade online;

18 de janeiro: recurso para correção da documentação e/ou envio de documentos para os candidatos que perderam o prazo inicial de matrícula da primeira lista convocação, exceto para os cursos da modalidade online;

19 de janeiro: divulgação do resultado do recurso para correção/análise de documentação da primeira lista de convocação;

19 de janeiro: convocação da segunda lista para matrícula, por e-mail e SMS, exceto para os cursos da modalidade online;

20 a 23 de janeiro: matrícula da segunda lista dos convocados, com apresentação de documentos, exceto para os cursos da modalidade online;

25 de janeiro: divulgação da análise da documentação apresentada pelos candidatos convocados na segunda lista;

A lista de classificação geral do processo seletivo das Escolas Técnicas e demais informações estão disponíveis no site oficial do vestibulinho. ⬇️

www.vestibulinhoetec.com.br.