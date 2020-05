Megaoperação de limpeza acontece na zona Norte

Adiantando os serviços do calendário de coleta de galhos e entulhos, a Secretaria de Serviços Municipais realizará no próximo sábado (16) uma megaoperação na zona Norte. Com os avanços alcançados no ritmo de trabalho nas últimas semanas, foram concluídas nesta sexta-feira (15) as tarefas envolvendo a zona Leste da cidade e amanhã já será iniciado no setor 3.

A operação acontecerá das 7h30 às 13h30 e contará com dezenas de colaboradores e maquinários da Pasta, como seis caminhões-carroceria, sete caçambas e uma retroescavadeira.

As atividades na região continuarão ao longo da próxima semana e englobam os bairros Domênico Bianchi, Jardim Bicentenário, Jardim Copacabana, Jardim Flamboyant, Jardim Helena, Jardim Mirim-Guaçu, Jardim Planalto Mirim, Parque do Estado II, Parque Esperança, Parque Novacoop, Residencial do Bosque, Vila Santa Clara e Vila Santa Luzia.

Durante os serviços são recolhidos galhos, entulhos, sofás e demais resíduos sólidos. Para a limpeza ser mais eficaz, a população precisa seguir as datas delimitadas para descarte dos itens.

Além de ser um ato de zeladoria, a medida também é uma importante forma de auxílio no combate à dengue, eliminando entulhos e criadouros do mosquito.