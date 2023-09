MEIO AMBIENTE É PARCEIRA DO PROJETO PODIUM VERDE

O Podium Verde, idealizado pela atleta mogimiriana Mirlene Picin, a ‘Mika’, é um projeto inédito de reflorestamento: as medalhas conquistadas por ela nas mais diversas competições, tanto no Brasil quanto no Exterior, são revertidas em mudas de árvores que são, posteriormente, destinadas à recomposição de florestas nativas, como APPs, e também da floresta urbana, de acordo com o Plano Municipal de Arborização Urbana de Mogi Mirim.

Desde 2022, o projeto tem uma nova casa: o Horto Florestal de Mogi Mirim. A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, adotou o projeto, por intermédio da Engenheira Florestal, Mestra em Silvicultura Urbana e gerente na Secretaria de Meio Ambiente, Isabela Guardia, e do Secretário de Meio Ambiente e de Agricultura, Oberdan Quaglio Alves.

Apenas em 2022, foram acumuladas 230 mudas de árvores a partir das 15 medalhas conquistadas pela Mika, que foram cultivadas no viveiro do Horto Florestal e já foram plantadas em diversas áreas da cidade de Mogi Mirim, como ao longo da Avenida Adib Chaib, uma das vias onde a atleta também treina.

Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente também é parceira das ações socioeducativas do projeto, que realiza eventos sempre relacionados à causa do meio ambiente e à educação de crianças, jovens ou adultos sobre sustentabilidade e preservação, incluindo ações no Horto Florestal, juntamente com a Fundação Florestal.