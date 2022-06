MELHORIAS NO PARQUE CHICO MENDES

O Centro de Educação Ambiental Francisco Mendes, no Jardim Bandeirantes, passou ao longo das últimas semanas por uma série de melhorias. O objetivo é permitir a retomada de visitas guiadas pelo parque – com início já nesta terça-feira, 7 de junho, como parte da programação da Semana do Meio Ambiente em Mogi Guaçu.

Foram feitas limpeza, remoção de vegetação antiga, instalação de bancos, corrimãos e escadas, pavimentação em cimento de parte da trilha, contenção às margens do lago e recuperação de ponte de pedestres. A identificação do espaço e de áreas internas também foi renovada. O passeio previsto para amanhã, com alunos da Escola Cristã Nova Geração, será o primeiro em mais de dois anos. Outros já estão agendados para esta sexta-feira, com escolas da rede municipal, e também para as próximas semanas!