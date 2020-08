Menor é apreendido por tráfico de drogas pela Policia Municipal de Posse

Na tarde desta terça feira, 25, os Policiais Municipais de Santo Antônio de Posse estavam em patrulhamento pelo bairro São Judas Tadeu, quando avistaram um menor saindo de um matagal, já conhecido pelos meios policiais.

Este local é conhecido pelos meios como esconderijo de drogas. A equipe Delta composta pelos Guardas Municipais Machado (sub inspetor), Del Ciello e Sávio efetuaram a abordagem, tendo êxito em localizar em poder do jovem um cigarro aparentando ser cigarro de maconha e em seus bolsos dois kits com 15 eppendorf de cocaína

O menor foi conduzido à delegacia onde o delegado de plantão ratificou voz de prisão por tráfico de entorpecentes.