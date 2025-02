Michele e Miller são coroados rainha e rei momo do Carnartur 2025

Cissa e Val, duas mulheres trans, conquistam os títulos de 1ª e 2ª princesa da corte do carnaval nogueirense

A noite deste sábado (15) foi repleta de brilho, samba e muita emoção em Artur Nogueira. O Teatro ‘O Fingidor’ foi palco da eleição da corte do Carnartur 2025, um dos momentos mais aguardados pelos foliões da cidade.

Após uma disputa acirrada, os jurados elegeram a nova realeza do Carnaval nogueirense: Michele Carolina de Jesus Souza foi coroada rainha, enquanto Miller Vieira Fernandes assumiu o posto de rei momo. Cissa Martins conquistou o título de primeira princesa, e Val Godoy foi eleita segunda princesa.

A secretária de Cultura & Turismo, Ieda Ribeiro, celebrou o evento e destacou a importância da representatividade no maior carnaval de rua da região. “O Carnaval é uma expressão de alegria, diversidade e cultura. A nova corte reflete essa energia contagiante, e tenho certeza de que eles representarão com muito brilho o Carnartur 2025”, afirmou.

O concurso é promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, sob a coordenação do experiente produtor de eventos Paulo Munhoz. Com 29 anos de carreira, Munhoz é reconhecido no universo dos concursos de beleza, tendo modelos de destaque no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, além de ser o idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

O vice-prefeito Davi Fernandes (PSD) também esteve presente e parabenizou os vencedores. “A eleição da corte é um momento especial do nosso Carnaval. Parabenizo Michele, Miller, Cissa e Val por essa conquista. Tenho certeza de que farão um belo trabalho levando animação e cultura para os foliões nogueirenses”.

A noite contou com a apresentação especial do quase centenário Bloco da Vaca, que deu um gostinho do que está por vir no Carnartur 2025. O grupo animou o público e reforçou a expectativa para a grande folia nogueirense.

COMPROMISSOS DA REALEZA

Além de abrir oficialmente o Carnaval nogueirense, a Corte da Folia 2025 terá uma agenda especial, incluindo visitas aos polos carnavalescos e participação em eventos culturais ao longo do próximo ano. Os integrantes manterão suas responsabilidades até a transmissão das faixas em 2026.

CARNARTUR E PRÉ-CARNAVAL

O Carnartur 2025 acontece entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março na Avenida Fernando Arens, e o Pré-Carnaval neste domingo, 23 de fevereiro. A Prefeitura divulgará em breve a programação completa e detalhes do evento.