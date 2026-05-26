Mika é atração na BLIMM – Primeira Feira Literária de Mogi Mirim
Na noite do dia 23, uma roda de conversa com a atleta Mirlene Picin, foi um dos destaques da penúltima noite da bienal..
Na área externa, foi montada uma estrutura que abrigou uma biblioteca durante todos os dias do evento. E neste espaço, uma bate papo descontraído com o público presente, abordou como tema principal a personagem Mika.
Mika, apelido da atleta Mirlene, é uma personagem do universo Mauricio de Sousa.
Com a primeira aparição em um gibi em 2020, e a segunda em 2023, Mika integra a Turma da Mônica Jovem. A personagem retrata a vida cotidiana, de treinamentos e competições, dentro e fora da neve, e os desafios de se viver em um país tropical e competir em uma modalidade de inverno.
A conversa girou em torno das perguntas do público, curiosos sobre a carreira, como surgiu a ideia da personagem, processo criativo, roteiro e ilustração, e a importância da literatura na formação da sociedade.
Cerca de 80 pessoas participaram da roda e os 40 primeiros a chegar no evento, receberam uma senha que dava direito, gratuitamente, ao segundo gibi da Mika autografado. (Desafio no Asfalto – Edição Comemorativa Mônica 60 anos)
Evento: BLIMM
Local: Complexo do Centro Cultura – Mogi Mirim – SP
Data: 21 a 24 de maio de 2026 – com participação de Mirlene no dia 23
Fotos: Arquivo pessoal
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