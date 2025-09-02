Mirlene Picin, de Mogi Mirim, vence corrida rústica em Andradas e cruza em primeiro até entre os homens
Atleta foi campeã geral da 1ª Corrida Rústica da Casa Geraldo, superando todos os concorrentes na prova de 16 km
A atleta de Mogi Mirim, Mirlene Picin, foi a grande campeã da 1ª Corrida Rústica da Casa Geraldo – “Na Trilha do Espumante”, realizada no último domingo, 31 de agosto, em Andradas (MG). Além de conquistar o primeiro lugar entre as mulheres, Mirlene também foi a primeira a cruzar a linha de chegada na classificação geral, superando inclusive todos os atletas do masculino.
Com percurso de 16 quilômetros e 557 metros de altimetria acumulada, a prova exigiu preparo físico e técnica dos participantes. Mirlene completou a distância com o tempo de 1h31min44s, em um trajeto de trilha com subidas e descidas desafiadoras, características que, segundo ela, favorecem seu desempenho.
“Com terreno bem variado e com muito sobe e desce, é o tipo de prova que desempenho bem. Foi minha prova mais longa de corrida desde o início de 2024. Tive uma lesão que me impossibilitou de correr por seis meses no ano passado e a volta foi muito lenta e gradativa. Na verdade, ainda não consegui retomar o volume de treinos ao qual estava acostumada. Por isso, neste ano de 2025, participei de provas de mountain bike para manter o foco e a motivação”, explicou a atleta.
A Corrida Rústica da Casa Geraldo reuniu cerca de 800 participantes divididos nas distâncias de 5 km, 8 km e 16 km, com destaque para a vitória de Mirlene Picin na prova principal, consolidando sua trajetória de superação e alta performance no esporte.
A atleta conta com o apoio de diversos patrocinadores: Cortag Brasil, Mauricio de Sousa Produções, Hospital 22 de Outubro, Syrius Medical Group, Marangoni Meiser, TM Racing Motos Brasil, Mediphacos, Visafran e Agência Theodoro JR.