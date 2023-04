Mirlene Picin é vice campeã na primeira etapa do Rocky Mountain Games 2023

Mogimiriana vai ao podium na primeira competição do ano de corrida de montanha.

Evento: Rocky Mountain Games 2023 – Etapa 1

Local: Campos do Jordão

Datas: 1 e 2 de abril

Prova; Up Hill (corrida da base ao topo da montanha) 4.5km de extensão com 322m de ascensão.

Top 5 Geral feminino

1 – Giovana Martins – 27:52 – Salto

2 – Mirlene Picin – 28:10 – Mogi Mirim

3 – Maria Clara Hillman – 28:24 – Florianópolis

4 – Luana Teixeira – 29:19 – Campos do Jordão

5 – Mahira Braga – 29:34 – São Bento do Sapucaí

Rocky Mountain Games é o maior evento multiesportivo outdoor do país.

Uma celebração da vida ao ar livre, envolvendo competições esportivas, atividades recreativas e atrações culturais.

Modalidades: Trail Running, Mountain Bike, Gravel, Cani Cross e Hike & Fly

“Foi minha primeira competição de corrida de montanha desde setembro de 2022, quando participei do Campeonato Mundial na Itália. De lá pra cá o foco foi totalmente voltado primeiro as competições de rollerski aqui no Brasil, e posteriormente a temporada europeia de neve, que pra mim durou de novembo ao final de fevereiro passando com a participação no mundial de ski da Eslovenia” – Mirlene Picin

” Posso dizer que foi a prova de subida ou kilometro vertical mais disputada que participei, com várias trocas de posição entre as 4 primeiras colocadas durante o percurso e com uma chegada “apertada” nos metros finais, onde a trilha é mais inclinada e técnica levando ao pico do Imbiri. As 3 primeiras colocações foram decididas por poucos segundos, coisa rara de se ver nessa modalidade na categoria feminina aqui no Brasil” – Mirlene Picin

Calendário

A atleta Mirlene Picin tem para os próximos meses as competições de Kilometro Vertical (campeonato brasileiro e posteriormente sulamericano). A segunda etapa do RMG em Atibaia e duas etapas do circuito brasileiro de rollerski (versão de verão do esporte olímpico de inverno ski cross country)

Podium Verde

Com a medalha de prata, são somadas 15 mudas para o projeto de reflorestamento Podium Verde, que segue na ativa desde o ano de 2015.

Para esse ano de 2023 a parceria também segue entre a atleta, a Secretaria de Meio Ambiente de Mogi Mirim, representada pela Gerente Isabela Guardia e pelo Secretário Oberdan Quaglio e todos os patrocinadores.

Fazem parte da programação deste ano, a tradicional conversão de medalhas em mudas (ouro =20/ parata = 15 / bronze = 10) e ações sócio educacionais voltadas ao tema da sustentabilidade e meio ambiente

Patrocínio:

Cortag

Hospital 22 de Outubro

Syrius Medical Group

TM Racing Motos Brasil

Mediphacos

Apoio

Agencia Theodoro Jr

Créditos das Imagens: Organização do RMG