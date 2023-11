MISS PÉROLA NEGRA SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 14 NO TEATRO MUNICIPAL

O concurso Miss Pérola Negra e Miss Pérola Negra Plus Size será realizado no próximo dia 14 de novembro, às 18h, no Teatro Municipal Dona Zenaide. O evento é realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e terá entrada gratuita. Também haverá apresentações de dança, capoeira e desfile de cabelo.

Segundo a organização do evento, as inscrições foram encerradas em agosto. No total, 30 candidatas se inscreveram e 17 foram pré-selecionadas.

O concurso destaca a beleza da mulher negra em sua totalidade e representa um importante passo em direção à inclusão e à valorização da diversidade étnica.

Serão três finalistas das duas etapas. Haverá premiação para Miss Pérola Negra, Princesa e Miss Simpatia.

As candidatas irão desfilar com roupa jeans, vestido de gala e, por fim, com roupas afro e acessórios africanos. O concurso contará com seis jurados.