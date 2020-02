MOBILIZAÇÃO CONTRA DENGUE TERÁ CONSCIENTIZAÇÃO E COLETA DE ENTULHO EM HOLAMBRA

A Prefeitura de Holambra realiza entre os dias 10 e 14 de fevereiro, em bairros da zona urbana da cidade, a Semana de Limpeza e Mobilização contra a Dengue.

A ação, que envolverá diferentes departamentos e serviços públicos, contará com busca casa a casa por criadouros do

mosquito, conscientização por meio da entrega de material informativo e recolhimento de entulho em datas específicas, por região.

O trabalho começa na próxima segunda-feira, dia 10, nos bairros Parque dos Ipês, Jardim Flamboyant e Groot.

No dia seguinte as equipes seguem para o Jardim das Tulipas e Jardim Holanda. Na quarta-feira (12), para

Morada das Flores e Centro. A mobilização se encerra na quinta e sexta-feira, dias 13 e 14 de fevereiro, com serviços públicos nos bairros Imigrantes e Vila Nova.

“É muito importante que as pessoas se programem para despejar entulho e materiais inservíveis nessas datas. Iniciaremos os trabalhos de remoção logo cedo ao lado dos agentes comunitários, que vão fazer

visitas casa a casa”, destacou o diretor municipal de Serviços Públicos, José Marcos de Souza (Tatu).

Para o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, a intenção do trabalho é combate frontalmente todo qualquer risco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças como a dengue, zika e chikungunya.

“Os agentes estarão nas ruas, nessas datas e locais, para fazer busca por criadouros e orientar a população”, disse.

“Sem o apoio direto e permanente dos moradores não temos como combater o mosquito. Esse é uma briga que só ganhamos

se trabalharmos todos juntos”.

Serviço Semana de Limpeza e Mobilização contra a Dengue Visita de agentes comunitários, limpeza e coleta de entulhos

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO

Bairros Parque dos Ipês, Jardim Flamboyant e Groot

TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO

Bairros Jardim das Tulipas e Jardim Holanda

QUARTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO

Bairros Morada das Flores e Centro

QUINTA E SEXTA-FEIRA, 13 E 14 DE FEVEREIRO

Bairros Vila Nova e Imigrantes