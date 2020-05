MOGI GUAÇU CHEGA A 42 CASOS POSITIVOS DE COVID-19

Quatro novos casos de Covid-19 foram confirmados em Mogi Guaçu. Segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira, 11, dois dos pacientes estão internados em enfermaria, um está em isolamento domiciliar, enquanto que o quarto caso é de um paciente curado.

Desses quatro novos casos, dois deles são de profissionais da saúde. Foi registrado um óbito suspeito por Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde. O caso segue sob investigação. No total, a cidade conta com 16 pacientes internados, entre positivos e suspeitos, com três deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Mogi Guaçu possui um total de 210 notificações, com 183 pacientes de Mogi Guaçu e 27 de outras localidades. Vinte pacientes ainda aguardam resultado, 34 são positivos e 148 exames testaram negativo. Sessenta e cinco pacientes apresentam quadro leve de síndrome respiratória, com acompanhamento da Secretaria de Saúde.