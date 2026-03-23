Mogi Guaçu conquista três títulos na 1ª Etapa do Circuito Avancini de Xadrez Rápido

Com três títulos e duas dobradinhas no pódio, a equipe de xadrez da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) se destacou na 1ª Etapa do Circuito Avancini de Xadrez Rápido CBX/FIDE. Ao todo, os guaçuanos garantiram cinco medalhas, sendo três de ouro e duas de bronze. A competição, que aconteceu no sábado, 22 de março, em Itatiba, é homologada pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX).

Com uma delegação de nove enxadristas, Mogi Guaçu apresentou um desempenho de alto nível. O principal destaque da equipe foi Diogo Martin Chagas (atual campeão guaçuano), que confirmou o favoritismo ao conquistar o título geral de forma invicta, somando 5,5 pontos em seis rodadas. O pódio contou ainda com a presença de mais um guaçuano, Heitor Luiz Caetano, que ficou em terceiro lugar, completando a dobradinha guaçuana nessa categoria.

Outro título e também com dobradinha (ouro e bronze) veio na categoria sub18 masculino, com Pedro Henrique Lins Vaz (campeão) e João Miguel Silva dos Anjos (3º lugar). O terceiro ouro de Mogi Guaçu veio na categoria feminina com a vitória de Kerolaine Barbosa Santos.

“O resultado consolida Mogi Guaçu como uma das principais forças do xadrez regional e reforça o crescimento técnico de nossos atletas em competições oficiais”, destacou o técnico da equipe, Wendel Assis.