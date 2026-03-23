Mogi Guaçu contrata 40 novos guardas civis municipais na maior ampliação da história da corporação

Novos agentes foram recepcionados pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel durante ato no Centro Cultural

A Prefeitura de Mogi Guaçu oficializou, na sexta-feira, 20 de março, a contratação de 40 novos guardas civis municipais, na maior ampliação já registrada na história da corporação. O ato de assinatura dos contratos foi realizado no Centro Cultural, onde os novos profissionais foram recepcionados pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel.

Os novos agentes foram aprovados no concurso público realizado em 2023 e já passaram pelos exames médicos admissionais. Com a chegada dos profissionais, o efetivo da Guarda Civil Municipal passa de 115 para 155 agentes, dentro de um plano estratégico da Administração Municipal que prevê atingir a marca de 180 guardas até 2028.

Dos 51 candidatos convocados pelo Departamento de Recursos Humanos, o balanço final registrou uma desistência, três ausências e duas desclassificações, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

Os novos guardas civis iniciam o curso de formação nesta segunda-feira, 23 de março. A capacitação também contará com a participação de agentes de cidades da região, sendo 15 de Espírito Santo do Pinhal, 10 de Artur Nogueira e um de Lindóia. A previsão é de que entre agosto e setembro todos estejam plenamente capacitados.

Após essa etapa, os profissionais ainda dependerão da emissão do porte institucional de arma de fogo, que será concedido pela Polícia Federal mediante a conclusão do curso.

Além do reforço no efetivo, os novos integrantes da corporação contarão com salário-base acrescido de 50 por cento de adicional de periculosidade, cartão-alimentação, cesta básica e plano de saúde.

Segundo a Prefeitura, a medida representa um avanço no fortalecimento da segurança pública, com ampliação do patrulhamento preventivo e reforço nos programas de proteção à comunidade.

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