Mogi Guaçu estreia com vitória na 9ª Taça EPTV de Futsal

Mogi Guaçu estreou com vitória na 9ª Taça EPTV de Futsal ao vencer Americana por 3 a 1. O confronto válido pelo grupo 1 da competição aconteceu na noite desta segunda-feira, 25, no centro esportivo Juscelino Kubitschek (Ceresc), na Vila São Carlos. Antes da partida dos guaçuanos, Iracemápolis derrotou Paulínia por 4 a 0 pelo grupo 4.

O segundo desafio de Mogi Guaçu será contra Hortolândia. O jogo será na segunda-feira, 2 de maio, às 20h15, em Louveira, no Louveira Centro Educacional Integrado (CEIL). Na partida de fundo pelo grupo 2, o time da casa enfrenta Ipeúna. Depois, os próximos confrontos do elenco guaçuano serão contra Cordeirópolis (12/05) e Águas de Lindóia (19/05).

As outras participantes do torneio além das cidades já citadas são: Pedreira, Indaiatuba, Cosmópolis, Jaguariúna, Amparo, Campinas, Engenheiro Coelho, São Pedro, Monte Mor, Santa Bárbara d’ Oeste e Elias Fausto. Classificam-se para a segunda fase, as três melhores equipes de cada grupo. A grande da final da competição está prevista para o sábado, 25 de junho, com transmissão ao vivo pela EPTV Campinas, em local ainda a ser definido.