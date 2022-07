Mogi Guaçu participa da final estadual do 24º JOMI em Pindamonhangaba

Mogi Guaçu participará da final estadual do 24º Jogos da Melhor Idade (JOMI), durante competição que acontecerá entre os dias 8 e 13 de julho, em Pindamonhangaba. Cerca de 80 municípios do Estado de São Paulo estarão presentes para disputar o evento.

A delegação guaçuana que será representada por 45 integrantes entre atletas e comissão técnica conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). “Mogi Guaçu é uma cidade que tem tradição esportiva e que incentiva as pessoas da melhor idade do munícipio a participarem de competições importantes como o JOMI”, disse o coordenador de eventos da pasta, Antonio Carlos Barbieri dos Santos, o Kalango.

A cidade disputará a fase final do JOMI nas modalidades de atletismo, bocha, tênis de mesa, truco, voleibol masculino A (60 a 69 anos) e voleibol masculino B (a partir de 70 anos). “As competições voltadas para o público com mais de 60 anos promovem a saúde, o bem-estar e a socialização. É maravilhoso poder participar desta competição e ver o envolvimento e alegria dos atletas guaçuanos”, finalizou.