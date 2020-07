MOGI GUAÇU PERMANECE NA FASE LARANJA DO PLANO SÃO PAULO

O Governo do Estado atualizou nesta sexta-feira, 31, o Plano São Paulo e a região da DRS (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista, na qual Mogi Guaçu pertence, continua na fase 2 – laranja.

Desta forma, continua permitido o atendimento ao público pelo comércio em geral, shoppings, imobiliárias, escritórios e concessionárias de veículos. Estes devem seguir as orientações das secretarias de saúde municipal e estadual.

Além disso, os estabelecimentos podem receber apenas 20% da capacidade, sendo um cliente a cada 5 m². O comércio em geral poderá reabrir das 12h às 18h e os shoppings poderão reabrir das 13h às 19h de terça à sexta-feira.

Os restaurantes e as praças de alimentação dos dois shoppings poderão trabalhar apenas com delivery ou com a retirada no local, assim como estabelecimentos alimentícios situados fora dos shoppings.

Já os considerados comércios essenciais podem continuar a funcionar normalmente, seguindo as regras de higienização e de quantidade de pessoas dentro do estabelecimento.

Para os hipermercados, supermercados e mercados está proibida a entrada de menores de 12 anos e de duas pessoas da mesma família.