Mogi Guaçu recebe 1º Simpósio Regional sobre Autismo na Câmara Municipal

Evento reúne especialistas e autoridades para debater inclusão e políticas públicas voltadas ao TEA

A cidade de Mogi Guaçu sediará, no dia 15 de abril, às 19h, o 1º Simpósio Regional sobre Autismo, que será realizado na Câmara Municipal.

O encontro tem como objetivo promover a conscientização, ampliar o acesso à informação e estimular o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista, reunindo especialistas e representantes públicos da região.

Entre os participantes confirmados estão lideranças políticas e profissionais da área da saúde, como o médico neuropediatra Renato Sardinha, que apresentará uma abordagem técnica e atualizada sobre o tema.

A iniciativa busca envolver profissionais da saúde e educação, familiares e a sociedade em geral, fortalecendo a rede de apoio e incentivando a construção de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

Aberto ao público, o simpósio representa uma oportunidade para aprofundar o entendimento sobre o autismo e promover ações que valorizem o acolhimento, o respeito e a inclusão.

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