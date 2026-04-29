Mogi Guaçu recebe o Festival Degusta Brasil

Festival acontece de 30 de abril a 03 de maio, e promete uma experiência única e uma viagem gastronômica aos diversos estados brasileiros em um só lugar

Buriti Shopping Mogi recebe o Festival Degusta Brasil, um evento gastronômico que celebra os sabores e tradições de diversos estados brasileiros. O festival acontece na área externa do Buriti Shopping, em Mogi Guaçu, de 30 de abril a 03 de maio das 12h às 22h.

Com uma estrutura com 3.500 metros quadrados com muita segurança e comodidade. São mais de 20 expositores. Costela, torresmo, lanches diversos,espetinhos de frango, kafta, linguiça, vegano. Todos feitos artesanalmente e com molhos especiais, Comidas de tacho, Hambúrgueres artesanais, doces , Acarajé, Cuscuz, chopp artesanal, e muito mais. O Degusta Brasil sempre valoriza a gastronomia local, e sempre tem expositores locais sempre com o objetivo de fomentar e valorizar ainda mais a economia por onde passa.

O festival é Pet friendly e com uma programação musical todos os dias para agradar a todos. Confira a programação completa:

Quinta-feira (30/04)

20h Banda Jack’Soul

Sexta-feira (01/05)

14h Daniel Fernandes – Voz e Violão

20h Tributo aos Mamonas – Cólica Renal

Sábado (02/05)

20h Tributo Bon Jovi – Living In Sin

Domingo (03/05)

13h Paulinho Renato – Trio Acústico

19h30 Tributo Legião Urbana – Banda Livro dos Dias

Serviço:

Festival Degusta Brasil

Data: De 30 de abril a 03 de maio

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita para o evento

Local: Estacionamento do Buriti Shopping Mogi Guaçu

Informações: @degustabrasil_festival