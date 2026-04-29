Mogi Guaçu recebe o Festival Degusta Brasil
Festival acontece de 30 de abril a 03 de maio, e promete uma experiência única e uma viagem gastronômica aos diversos estados brasileiros em um só lugar
Buriti Shopping Mogi recebe o Festival Degusta Brasil, um evento gastronômico que celebra os sabores e tradições de diversos estados brasileiros. O festival acontece na área externa do Buriti Shopping, em Mogi Guaçu, de 30 de abril a 03 de maio das 12h às 22h.
Com uma estrutura com 3.500 metros quadrados com muita segurança e comodidade. São mais de 20 expositores. Costela, torresmo, lanches diversos,espetinhos de frango, kafta, linguiça, vegano. Todos feitos artesanalmente e com molhos especiais, Comidas de tacho, Hambúrgueres artesanais, doces , Acarajé, Cuscuz, chopp artesanal, e muito mais. O Degusta Brasil sempre valoriza a gastronomia local, e sempre tem expositores locais sempre com o objetivo de fomentar e valorizar ainda mais a economia por onde passa.
O festival é Pet friendly e com uma programação musical todos os dias para agradar a todos. Confira a programação completa:
Quinta-feira (30/04)
20h Banda Jack’Soul
Sexta-feira (01/05)
14h Daniel Fernandes – Voz e Violão
20h Tributo aos Mamonas – Cólica Renal
Sábado (02/05)
20h Tributo Bon Jovi – Living In Sin
Domingo (03/05)
13h Paulinho Renato – Trio Acústico
19h30 Tributo Legião Urbana – Banda Livro dos Dias
Serviço:
Festival Degusta Brasil
Data: De 30 de abril a 03 de maio
Horário: das 12h às 22h
Entrada gratuita para o evento
Local: Estacionamento do Buriti Shopping Mogi Guaçu
Informações: @degustabrasil_festival