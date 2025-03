Mogi Guaçu recebe os espetáculos “Bee Gees Experience” e “Rei Leão” no domingo

O Teatro Tupec, de Mogi Guaçu, recebe dois grandes musicais no domingo, dia 16 de março: às 15h, será apresentado o espetáculo infantil “O Rei Leão” e, às 19h, o show “Bee Gees Experience”. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria (Av. dos Trabalhadores, nº 2.651) e no site ttps://megabilheteria.com. A classificação etária é livre para os dois shows. Para o espetáculo infantil “O Rei Leão”, os ingressos de R$ 60,00 a R$ 120,00. Esse musical encantador é baseado na obra teatral “Hamlet”, de domínio público, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Esta adaptação independente do clássico que transcendeu gerações traz um espetáculo cantado ao vivo, com figurinos exuberantes, encantando e emocionando o público de todas as idades. A utilização de projeção mapeada 3D causa um impacto visual impressionante e uma imersão fantástica no reino de Simba e Mufasa. Os animais ganham vida no palco na representação do maravilhoso “Ciclo sem fim”. O vilão Scar é uma atração à parte, com suas tramas maléficas, mas permeadas de muita comédia e deboche. A direção geral é de Bruno Rizzo.

Bee Gees

“Bee Gees Experience, o musical” conta com balé e mais de 40 trocas de figurinos, em um show cantado ao vivo. É um verdadeiro “revival” ao contar a história de uma das maiores bandas de todos os tempos por meio de seus maiores sucessos. As projeções, jogos de luzes e a iluminação de última geração ajudam na imersão desta belíssima homenagem aos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb. A direção é de Bruno Rizzo. Os ingressos para o “Bee Gees Experience” custam de R$ 70,0.00 a R$ 140,00