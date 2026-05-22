Mogi Guaçu receberá 8º Campeonato de Kendo do Interior Paulista em junho

Mogi Guaçu vai sediar nos dias 13 e 14 de junho o 8º Campeonato de Kendo do Interior Paulista, um dos principais eventos da modalidade no Estado de São Paulo. A competição reunirá praticantes de diversas cidades, promovendo integração, cultura japonesa e desenvolvimento esportivo.

O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, na Vila Paraíso. No dia 13 vão ocorrer workshops para os participantes e, no dia 14, acontecem as competições. A entrada é gratuita e toda a população está convidada para acompanhar a modalidade.

O Kendo, conhecido como a “esgrima japonesa”, é uma arte marcial tradicional derivada das técnicas dos antigos samurais. A prática combina disciplina, respeito, concentração e preparo físico, sendo atualmente difundida em diversos países como modalidade esportiva e educacional.

Além das competições, o evento representa um importante momento de intercâmbio entre Dojos, atletas e professores, fortalecendo a continuidade do Kendo no interior paulista – tradição que remonta às décadas passadas e faz parte da história da modalidade no Brasil.

O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), Museikan Kendo e Federação Paulista de Kendo (FPK).

Modalidade

Atualmente, a escolinha de Kendo de Mogi Guaçu conta com cerca de 10 alunos ativos. Os treinos acontecem no Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, aos sábados das 8h às 10h.

Para participar, o interessado deverá comparecer nos horários de treino para conhecer a modalidade. Não é necessário ter experiência prévia nem equipamentos no início.

SERVIÇO

8º Campeonato de Kendo do Interior Paulista

13 e 14 de junho

Sábado: Atividades e abertura oficial

Domingo: Competições individuais e por equipes