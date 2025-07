Mogi Guaçu receberá de 03 a 06/07 Festival Volta ao Mundo e do Burguer no Buriti Shopping com entrada Gratuita

A cidade de Mogi Guaçu ganha um verdadeiro tour gastronômico! Nos dias 03 a 06 de julho no Estacionamento do Buriti Shopping renomados Festivais Volta ao Mundo e do Burger. A entrada é gratuita, e o evento promete reunir gastronomia, cultura e entretenimento para toda a família.

O público poderá saborear pratos típicos de diversos países, como Japão, Coreia do Sul, México, Argentina, Uruguai e Espanha, além dos clássicos da culinária brasileira — todos adaptados para o clima festivo da temporada julina. Para os amantes de hambúrguer, o Festival do Burger apresenta criações artesanais inspiradas nas principais cidades dos Estados Unidos, como Chicago e Texas, com releituras criativas que incluem até ingredientes típicos de festa junina.

Festa completa para toda a família

Além da gastronomia, o evento conta com música ao vivo, quadrilhas, barracas típicas, e um espaço kids com monitores, garantindo a diversão da criançada. Os pets também são bem-vindos: o festival é pet friendly, com estrutura preparada para receber os bichinhos com conforto e segurança.

Cervejas artesanais e clima de arraial

Serviço – Festival Volta ao Mundo & Festival do Burger |

Datas: 03 a 06 de julho

Horário: das 12h às 22h

Local: Estacionamento do Buriti Shopping – R. Francisco Franco de Godoy Bueno, 801 – Jardim Serra Dourada, Mogi Guaçu – SP – Entrada Gratuita – Evento pet Friendly – Área kids com monitores