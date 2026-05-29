Mogi Guaçu terá programa gratuito de formação em hotelaria e gastronomia para jovens e adultos

A Secretaria de Turismo de Mogi Guaçu, em parceria com o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Águas de Lindóia e Região (Sinthoresca), anunciou a abertura do Programa de Iniciação e Formação Profissional em Atividades de Hotelaria, Bares e Restaurantes.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/ELga6C6ovBCsTDCC7, ou presencialmente na Secretaria de Turismo, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, assim como na subsede do Sinthoresca, na Rua Otaviano de Campos, 99, no Jardim Murilo. Os inscritos receberão informações adicionais, incluindo datas e orientações sobre o curso.

A iniciativa vai oferecer cursos gratuitos voltados para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no setor de turismo e atendimento, com opções nas áreas de recepção de hotel, camareira, bartender/barman e garçom/garçonete. Com carga de 80 horas e idade mínima de 16 anos para participação, o programa terá sua aula inaugural no dia 29 de junho, às 9h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

O secretário de Turismo, Antônio Henrique Corsi, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da cidade. “Estamos oferecendo uma oportunidade de qualificação gratuita para jovens e adultos que desejam construir carreira no setor de turismo e hotelaria. Esse programa fortalece nossa economia e prepara mão de obra especializada para atender às demandas crescentes da região”, afirmou.