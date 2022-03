Mogi Guaçu volta a zerar ocupação de leitos de UTI Covid-19

Nesta terça-feira, 8 de março, Mogi Guaçu zerou outra vez a ocupação de leitos de UTI Covid-19. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica (VE), não há pacientes internados em leitos de UTI em decorrência da doença na cidade tanto na rede pública quanto na rede privada. O boletim chegou a marcar 65 vagas ocupadas em 22 de junho do ano passado, no pior momento da doença desde o início da pandemia.

Mogi Guaçu havia zerado a ocupação de leitos de UTI Covid-19 entre 26 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022. Na ocasião, os hospitais da cidade ficaram 15 dias sem internações de pacientes com coronavírus em suas Unidades de Terapia Intensiva. “Depois disso, houve um aumento no número de casos da doença e também no de internações em leitos de UTI Covid-19”, comentou o superintendente do Hospital Municipal Tabajara Ramos (HMTR), Wagner Cezaroni.

A partir do período de 19 de janeiro a 7 de março, foram 48 dias com os leitos UTI Covid-19 ocupados, tendo o pico de internações no dia 8 de fevereiro com 13 leitos preenchidos. No mesmo dia, o boletim registrou 250 novos casos da doença, 1.725 casos suspeitos e 24 pacientes internados no total.

Para o superintendente, os números demonstram que o trabalho no combate ao coronavírus encontra-se no caminho certo e é uma vitória para a população guaçuana que entendeu a gravidade da doença e tem procurado as unidades de saúde para se imunizar. “A vacinação é um ato de proteção coletiva e os resultados com mais pessoas vacinadas vem criando barreiras de proteção. Muito tem que ser feito ainda, mas estamos conseguindo controlar a transmissão do vírus, assim como diminuir o desenvolvimento de quadros graves da doença e, principalmente, de mortalidade”, comentou Cezaroni.

Boletim Covid-19 divulgado pela Vigilância Epidemiológica nesta terça-feira, 8 de março, apontam 87 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas e três pacientes internados em enfermaria.

Livre demanda

E para que os números continuem caindo positivamente, nesta semana, 15 unidades de saúde continuam realizando a vacinação livre demanda para imunização contra a Covid-19 em adultos, a partir dos 12 anos. Em seis delas também haverá a imunização de crianças de 6 a 11 anos de idade.

Esta ação estrará acontecendo nas unidades do Centro Oeste, Zaniboni I, Zaniboni II, Alto dos Ypês, Chaparral, Guaçuano, Fantinato, Guaçu Mirim, Ypê II, Ypê Pinheiro, Suécia, Santa Cecília, Eucaliptos, Rosa Cruz e Hermínio Bueno no horário das 8h às 11h.

A Secretaria Municipal de Saúde elaborou um cronograma e a população deve verificar qual unidade tem o imunizante de acordo com o calendário abaixo.

Vacinação livre demanda de Covid-19 até 11/03/2022

Período da manhã: 8h às 11h

Adulto- partir dos 12 anos

Centro Oeste – quarta e quinta-feira

Zaniboni II – segunda e quarta-feira

Chaparral – terça-feira

Guaçuano – quinta-feira

Fantinato – segunda, quarta e sexta-feira

Guacu Mirim – segunda, terça, quinta e sexta-feira

Ypê II – segunda e quarta-feira

Ypê Pinheiro – quarta e sexta-feira

Suécia – segunda, terça, quarta e quinta-feira

Santa Cecília – sexta-feira

Eucaliptos – segunda, quarta e sexta-feira

Rosa Cruz – segunda, terça, quarta e sexta-feira

Hermínio Bueno – terça-feira

Zaniboni I – segunda, terça, quarta e quinta-feira

Alto dos Ypês – segunda-feira

Crianças – de 6 a 11 anos

Zaniboni I – segunda-feira

Fantinato – terça e quinta-feira

Chaparral – quinta-feira

Guaçu Mirim – quarta-feira

Suécia – sexta-feira

Ypê II – segunda e quarta-feira