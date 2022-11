MOGI MIRIM – Cantinho da Leitura terá contação de histórias, teatro e oficinas entre os dias 8 e 12 de novembro

_Programação inclui duas apresentações da peça “O Mundo de

Malala”, além do quadro “Hora da História” com a atriz Carla

Fioroni, famosa por viver as gêmeas Ernestina e Matilde na novela

Chiquititas_

Para incentivar a criançada a mergulhar no mundo da literatura, o

Cantinho da Leitura, espaço destinado ao público infantojuvenil na

Biblioteca Municipal de Mogi Mirim – inaugurado no último dia 27 – vai

receber uma série de atividades especiais entre os dias 8 e 12 de

novembro. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas.

A programação tem início marcado para terça-feira (8), às 10h, com

a apresentação da peça teatral “O Mundo de Malala”. Produzido e

encenado pela Vidraça Cia. de Teatro, o espetáculo conta a história

da jovem paquistanesa Malala Yousafzai, conhecida por sua luta pela

defesa dos direitos humanos das mulheres e pelo acesso à educação.

A peça conta a trajetória de Malala através de narrativas com

abordagens voltadas ao público infantil. Ganhadora do Nobel da Paz,

Malala viaja o mundo para defender o acesso à educação como a melhor

forma de transformar o mundo em um lugar melhor. A peça também será

exibida em segunda apresentação no dia 11, às 10h.

Escrita Criativa

Entre os dias 8 e 11, sempre às 14h, crianças, adolescentes e seus

familiares poderão participar da Oficina de Escrita Criativa,

ministrada pelo roteirista Felipe Eugênio Lovo.

Responsável pela criação e execução do “Laboratório de Escrita

Criativa”, projeto ganhador do prêmio Funarte 2020, Felipe é

graduado em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal da Integração

Latino Americana. Durante sua carreira, produziu mais de dez obras

audiovisuais que participaram de festivais nacionais e internacionais.

Nos anos de 2014 e 2017 seus filmes (Entre Fausto y la Soledad,

Terreiros) representaram o Brasil na Muestra FEISAL – Federacion de

Escuelas de la Imagen y Sonido de America Latina.

A Oficina tem como objetivo trabalhar de forma livre todas as vertentes

da escrita criativa passando pela literatura clássica, contos, roteiros

para cinema e teatro, entre outras áreas. Além da parte teórica, os

participantes serão convidados a criar suas próprias obras.

“Gosto muito de trabalhar de forma prática, fazendo com que os

alunos entendam a conexão da escrita com diversas outras artes. É como

um livro que dá origem a uma peça de teatro, depois vira um filme.

Queremos que eles observem essa convergência e, através de suas

próprias experiências, concluam como esse processo afeta a

narrativa”, afirma Felipe Eugênio.

Oficina de Fantoches

Na quarta (9) e quinta-feira (10), as atividades começam às 10h, com a

Oficina de Fantoches, ministrada pela artesã Patrícia Pires de Matos.

Nas aulas, crianças e adolescentes de 7 a 16 anos irão aprender, de

forma prática, a confeccionar fantoches de histórias infantis.

Hora da História

No sábado (12), a partir das 14h, a diversão fica por conta da atriz

Carla Fioroni, que ganhou notoriedade nacional entre o público

infantojuvenil após viver as gêmeas Ernestina e Matilde no remake da

novela Chiquititas, do SBT e Netflix. Com mais de 30 anos de carreira,

Carla traz para Mogi Mirim o quadro “HH – Hora da História”, que

inclui a releitura do clássico infantil “A Branca de Neve e os Sete

Anões” e tem como objetivo incentivar o hábito da leitura de forma

lúdica, educativa e divertida.

O HH nasceu no Instagram da atriz em 2020 e permaneceu no ar por 56

semanas. O programa ressaltou a importância da leitura e a

interatividade com a plateia. Carla leu histórias, entrevistou

personalidades, interagiu virtualmente com fãs de todo o Brasil e do

exterior. Os programas podem ser vistos no IGTV do Instagram

@fioronicarla.

Carla Fioroni é atriz, apresentadora, diretora, autora teatral e

professora de Teatro. Bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp

(Universidade Estadual de Campinas), Carla protagonizou por sete anos a

comédia “Trair e Coçar é Só Começar” (a peça brasileira de

maior temporada ininterrupta). Iniciou seu trabalho em TV na Rede Globo

e também se destaca por trabalhos na TV Bandeirantes, Record e SBT

(onde fez parte do remake de Chiquititas entre tantas outras novelas e

programas).

Inscrições

Para participar das oficinas, os interessados devem se dirigir à

Biblioteca Municipal a partir do dia 28 de outubro e realizar a

inscrição. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das

8h30 às 17h. As vagas para as atividades são limitadas. Em caso de

dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelo número (19)

3805-4435.

Já para assistir ao show Hora da História, com Carla Fioroni, os

interessados devem retirar os ingressos a partir do dia 8 de novembro na

Biblioteca. As vagas são limitadas.

Cantinho da Leitura

Inaugurado no dia 27 de outubro, o projeto “Cantinho da Leitura” é

uma realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria

Especial de Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, BW

Incentiva e Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com

patrocínio da Renovias e apoio institucional da Prefeitura Municipal de

Mogi Mirim.

O projeto incluiu a reforma de duas salas, para a criação de

Brinquedoteca e Sala de Leitura Infantojuvenil, com pintura estilizada

das paredes, instalação de novo piso e substituição das luminárias.

Para garantir mais conforto e diversão para as crianças e seus

familiares, o espaço também vai ganhar puffs de diferentes modelos,

escrivaninhas com baús para brinquedos, cadeiras, painel de televisão,

uma casinha de teatro de marionetes e uma arara para fantasias.

Sobre a Renovias

A Renovias Concessionária S/A é uma das primeiras empresas a fazer

parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Iniciou suas operações em 15 de abril de 1998, administrando e

operando a malha viária correspondente ao lote 11, que abrange as

rodovias SP-215, SP-340, SP-342, SP-344 e SP-350.

A empresa tem como acionistas o Grupo Encalso (60%) e o Grupo CCR (40%),

que possuem ampla atuação em diversos segmentos no país. Atualmente,

é responsável pela administração de 345,6 quilômetros de rodovias

paulistas.

As melhorias realizadas pela Renovias nas rodovias administradas por

ela, impulsionam a instalação de novas empresas, incentivando, assim,

o crescimento da produção industrial, além do desenvolvimento

econômico do comércio e do ramo de serviços.

Programação:

Terça-feira – 08/11

10h – Teatro “O Mundo de Malala”

14h – Oficina de Escrita Criativa

Quarta-feira – 09/11

10h – Oficina de Fantoches

14h – Oficina de Escrita Criativa

Quinta-feira – 10/11

10h – Oficina de Fantoches

14h – Oficina de Escrita Criativa

Sexta-feira – 11/11

10h – Teatro “O Mundo de Malala”

14h – Oficina de Escrita Criativa

Sábado – 12/11

14h – Hora da História – Com a atriz Carla Fioroni (Matilde e Ernestina

das Chiquititas)

Inscrições e informações:

Biblioteca Municipal de Mogi Mirim

Rua Caiapó, 5 – Centro, Mogi Mirim

Segunda a sexta-feira | 8h30 às 17h

Telefone: (19) 3805-4435