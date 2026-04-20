Mogi Mirim capacita médicos para uso de implante contraceptivo de longa duração

Treinamento prepara profissionais para ampliar acesso ao método Implanon na rede pública

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim realiza, na próxima quarta-feira (22), a capacitação de médicos para a inserção do implante subdérmico Implanon, método contraceptivo de longa duração e alta eficácia.

O treinamento será realizado das 8h às 13h30, no prédio da Vigilância em Saúde, anexo ao Centro de Especialidades Médicas. Ao todo, seis profissionais participarão da formação, sendo dois da rede municipal de Mogi Mirim e outros quatro das cidades de Mogi Guaçu e Itapira.

O Implanon consiste em um pequeno bastão inserido sob a pele do braço, com aplicação feita sob anestesia local. O dispositivo libera o hormônio progesterona por até três anos, impedindo a ovulação e oferecendo uma alternativa segura, sem uso de estrogênio, para prevenção da gravidez.

A proposta da capacitação é formar profissionais aptos a atuar como multiplicadores do método, além de realizar o atendimento inicial de mulheres previamente selecionadas. Posteriormente, o conhecimento será replicado nas unidades de saúde da região.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde prevê a distribuição de mais de 1,3 milhão de implantes subdérmicos pelo Sistema Único de Saúde ainda neste ano, ampliando o acesso ao método, que na rede privada pode custar até R$ 4 mil.

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