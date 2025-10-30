Mogi Mirim inaugura novo laboratório escolar e amplia rede de internet pública gratuita

Iniciativa integra investimento de R$ 4 milhões em tecnologia nas escolas e expansão do sinal de wifi gratuito nos bairros da cidade

A Prefeitura de Mogi Mirim deu sequência na manhã desta quinta-feira (30) à modernização digital das escolas da rede municipal, com a inauguração do novo laboratório de informática da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Ana Isabel da Costa Ferreira. Novos computadores e internet de alta velocidade fazem parte de um projeto que resultará num investimento de pouco mais de R$ 4 milhões, que incluem todas as unidades escolares e a própria Secretaria da Educação.

O processo contempla também a instalação de uma nova rede lógica e toda infraestrutura em Tecnologia da Informação para poder suportar e atender o novo aparato tecnológico, que proporcionará novos conteúdos pedagógicos aos alunos, e formação e atualização aos professores.

E essa evolução tecnológica não fica restrita apenas ao ambiente escolar. A Prefeitura também está ampliando o acesso da população à rede wifi pública gratuita.

Moradores do bairro Sehac, Vila Dias e adjacências já podem acessar a mais esse serviço. Ao buscar pelo wifi nas configurações do seu celular, basta clicar na rede ‘Mogi tá On’, que é a logomarca do projeto, e fazer o cadastro.

Este é mais um compromisso da Administração Municipal com a inovação tecnológica e representa um avanço significativo na modernização urbana e na promoção da inclusão digital.

“Vamos deixar a cidade 100% conectada com esse mundo novo, que permitirá aos nossos alunos que se aprofundem no estudo”, disse o prefeito Paulo Silva, durante o ato na escola Ana Isabel.

Também estiveram presentes a secretária de Educação Josélia Longatto Fuídio, os vereadores Cristiano Gaiotto, João Victor Gasparini e Wilians Mendes de Oliveira, e a diretora da unidade Maria Cecília Francisco Urbini, além dos alunos e servidores municipais.