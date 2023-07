Mogi Mirim participa do 37º Congresso do Consems

A secretária municipal da Saúde de Mogi Mirim, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, esteve em Goiânia (GO), participando do 37º Congresso do Consems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde), cujo tema deste ano foi “O SUS que falta no Brasil”. Este é o mair evento de saúde pública da América do Sul, realizado no teatro “Rio Vermelho”, no Centro de Convenções da capital goiana e com a participaç~;ao de mais de 2 mil secretários de Saúde. Além deles, também estiveram presentes ao evento, o governador goiano, Ronaldo Caiado e a ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima. Perante ao público presente, ela prometeu reconstruir todos os programas extintos no governo passado. Paralelamente ao evento, ocorreu a 18ª Mostra Brasil “Aqui Tem SUS” e o estado de São Paulo foi, mais uma vez, o maior vencedor dom a conquista de 10 dos 73 prêmios distribuídos.