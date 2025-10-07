Mogi Mirim realiza 4ª Expogames Semana GG com entrada gratuita e programação geek

Evento acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro com atrações como cosplay, torneios, orquestra geek e participação do dublador Leonardo Camillo

A cidade de Mogi Mirim recebe nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2025 a 4ª edição da Expogames Semana GG, evento gratuito voltado ao universo geek e gamer. A iniciativa é da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e desde sua criação em 2022, se tornou uma das maiores atrações culturais da região nesse segmento.

Com uma programação diversificada e voltada para todas as idades, o evento contará com exposição de videogames raros, sala de arcades, arena swordplay, torneios de jogos clássicos, além de espaços dedicados ao RPG, boardgames, TCG e card games como Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh!.

Entre os destaques estão o concurso de cosplay e cospobre, apresentações de K-Pop, estandes com produtos nerds, feira de artesanato local e o tradicional espaço “4 fun”, onde o público poderá jogar videogames livremente.

A programação inclui ainda workshops de mangá, shows musicais, o espaço artístico Artis’s Alley, e a aguardada Orquestra Geek, que se apresentará durante o evento. Outro momento muito esperado será a presença do dublador Leonardo Camillo, conhecido por dar voz ao personagem Ikki, de “Cavaleiros do Zodíaco”. Ele participa de palestra e Meet & Greet com os fãs.

A Expogames Semana GG integra o calendário oficial do município por meio da Lei nº 6.491, de autoria da vereadora Mara Cristina Choquetta, que também destina recursos por emenda impositiva para a realização do evento.

Todas as atividades são gratuitas. No entanto, para assistir à Orquestra Geek e participar da palestra com Leonardo Camillo, é necessário retirar ingressos antecipadamente na recepção da Secretaria de Cultura e Turismo, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO – 4ª EXPOGAMES SEMANA GG

📅 Datas: 17, 18 e 19 de outubro de 2025

📍 Local: Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva” – Mogi Mirim/SP

🎮 Entrada: Gratuita para todas as atividades

🎫 Ingressos para Orquestra Geek e Meet & Greet: 1 kg de alimento não perecível (retirada antecipada na Secretaria de Cultura e Turismo)

🔎 Mais informações e programação: Instagram @expogamessemanagg