Mogi Mirim recebe a 1ª Feira de Halloween da ACIMM no dia 25 de setembro

Evento terá atrações temáticas, praça de alimentação, exposição de motos e show de rock com entrada gratuita

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (ACIMM) promove no próximo dia 25 de setembro, das 13h às 23h, a primeira edição da Feira de Halloween – Assombra Mogi, reunindo atrações para toda a família em uma experiência temática e interativa. O evento será realizado na sede da ACIMM, localizada na Avenida Luiz Gonzaga de Amoêdo Campos, 500, no bairro Nova Mogi.

Entre as atividades programadas estão a exposição de motos do Insanos Moto Clube, a apresentação das tendências de Halloween 2025 com a Mogi Festas, além de pintura facial temática e a presença de personagens de terror para animar o público.

A feira contará ainda com praça de alimentação com food trucks e, à noite, o destaque será o show de rock ao vivo com a Banda Galo Grow, garantindo um encerramento cheio de energia.

Durante o evento, haverá também arrecadação de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa reforça o caráter solidário da feira, unindo diversão e responsabilidade social.

A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.