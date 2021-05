Mogi Mirim recebe novo ônibus escolar



Nesta sexta-feira (30), o Prefeito Paulo de Oliveira e Silva recebeu o Deputado Estadual Rafa Zimbaldi na área externa da Estação Educação, quando foi entregue um novo ônibus escolar ao município.

Com capacidade para 56 passageiros, o veículo também é adaptado para portadores de necessidade especiais com estrutura composta por plataforma elevatória; áreas para cadeira de rodas com acompanhante e/ou cão guia; poltronas com cinto de segurança subabdominal, sistema de comunicação para alunos com deficiência visual ou auditiva; e comunicação visual interna e externa, com linguagem específica e sinalização tátil.

A cerimônia que seguiu os protocolos sanitários teve a participação da secretária de Educação Ana Peruchi, da presidente da Câmara Municipal Sônia Módena e os vereadores Dirceu Paulino, Luis Roberto Tavares, Lúcia Tenório, Marcos Antonio Franco, João Victor Gasparini, Alexandre Cintra, Ademir Junior, Marcos Cegatti, Márcio Ribeiro, Luzia Cristina, Mara Choquetta e Joelma Cunha.

Na ocasião, diversas solicitações também foram apresentadas ao parlamentar, dentre elas, recursos para a Santa Casa, o Bem-Estar Animal e a instalação de academia ao ar livre.