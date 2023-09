Mogi Mirim recebe o Encontro Citros em Foco organizado pelo Fundecitrus

No próximo dia 28/09, às 18h30, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), localizado na Estrada do Morro Vermelho, em Mogi Mirim, acontece a quarta edição do Encontro Citros em Foco. O evento é mais uma ação organizada pelo Fundecitrus e tem como objetivo levar informações e promover o debate com os citricultores sobre a incidência de greening na região e as principais estratégias de manejo para o controle do psilídeo, inseto transmissor da doença.

Arthur Tomaseto e Eduardo Girardi, engenheiros agrônomos do Fundecitrus falarão sobre controle do greening diante da alta população do psilídeo. O evento contará também com presença das Empresas Amigos do Citricultor.

Nos próximos meses agrônomos e pesquisadores da instituição percorrerão as principais regiões do cinturão citrícola paulista em uma força-tarefa de controle do avanço do greening. “Precisamos levar a urgência do combate ao greening aos citricultores. O cenário é desafiador, mas se atuarmos com informação e ações concretas conseguiremos juntos conter o avanço do greening”, afirma Juliano Ayres, gerente-geral do Fundecitrus.

Programação Encontro Citros em Foco:

• Mogi Mirim – 28/09

• São José do Rio Preto – 05/10

• Jales – 10/10

• Duartina – 18/10

• Bebedouro – 26/10

• Casa Branca – 23/11

• Avaré – 30/11

• Frutal – 12/12