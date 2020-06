Mogi Mirim registra mais dois óbitos por Covid-19

Nessa segunda-feira (22), o boletim Covid-19 passa a apresentar o percentual de leitos ocupados das enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais de Mogi Mirim. Anteriormente eram registrados apenas o percentual de pacientes internados nas UTIs. A medida atende ao protocolo do Plano São Paulo, do governo estadual.

Live

A partir dessa semana, as lives serão semanais e sempre nas quintas-feiras, às 17h. As transmissões terão a participação de integrantes da Secretaria de Saúde, de técnicos e especialistas da área, além da divulgação dos casos de Covid-19 no município. O objetivo também é evitar encontros diários em cumprimento ao decreto.

Dados

Nas últimas 24 horas foram notificados dois óbitos de casos positivos de contágio por Covid-19. Um homem de 33 anos que estava internado no Hospital São Francisco, em Mogi Guaçu, enquanto um homem de 82 anos faleceu em São Paulo em 16 de junho. Porém, a Vigilância em Saúde obteve o resultado positivo do idoso hoje.

Dois casos foram confirmados como positivo. Uma mulher de 53 anos que prossegue internada na Santa Casa e um homem de 42 anos está em isolamento domiciliar.

A taxa de internação nas enfermarias e UTIs dos hospitais em Mogi Mirim está em 92%. Os dados são atualizados pela Vigilância em Saúde