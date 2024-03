Mogi Mirim reúne mais de 200 associados em assembleia Sicredi Dexis

Prestação de contas da cooperativa ocorre em municípios das regiões Centro e Centro Leste Paulista; no Estado de São Paulo, as reuniões têm encerramento no dia 7 de março

Pouco mais de 200 associados e convidados acompanharam a assembleia de prestação de contas realizada na noite desta quarta-feira (28), no Espaço Núcleo Eventos, em Mogi Mirim. Simultaneamente, outras reuniões aconteciam nas cidades de Americana (agência Centro) e Santo Antônio do Jardim.

“Nossa cooperativa alcançou, ao longo de 2023, excelentes resultados. Os números superam as expectativas. E é muito importante poder passar aos nossos associados todas essas consequências positivas, que incluem crescimento, melhoria econômica e social, e principalmente o retorno dos nossos projetos às comunidades onde a Sicredi Dexis atua. Essa conquista, aliada ao relacionamento direto com os associados, nos deixa extremamente satisfeitos e ainda mais empenhados para que 2024 seja ainda melhor”, disse Rogério Machado, diretor-executivo da Sicredi Dexis que ministrou a prestação de contas aos associados de Mogi Mirim.

Ana Paula de Melo Correa, anfitriã do evento e gerente-geral da agência de Mogi Mirim, destacou a grande participação dos associados e convidados na prestação de contas da cooperativa. “Foi uma ocasião marcante e nossa equipe ficou especialmente grata com a presença de todos que acompanharam a assembleia e sempre mantêm forte relacionamento com nossa agência”, pontuou.

Da assembleia, além do diretor-executivo Rogério Machado e colaboradores da agência local, também participaram algumas autoridades: Mauro Nunes Junior, chefe de Gabinete da Prefeitura de Mogi Mirim, representando o prefeito Paulo Silva; alguns vereadores; e Carlos Pereira, presidente do Sindicato Rural.

Também estavam presentes: Cláudio Miranda Leal, conselheiro administrativo; Paula Rosolen Picardi, conselheira fiscal; o médico radiologista dr. Marcelo Galloro, presidente da Syrius Medical Group, que também é coordenador de núcleo da Sicredi Dexis em Mogi Mirim e associado pessoa física e jurídica desde 2008, portanto, há 26 anos; e a agricultora Ivana Aparecida Biazotto Caleffi, que tem como principais atividades a cultura do feno, limão e mandioca, é integrada ao Comitê Mulher de Mogi Mirim e associada há 7 anos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SÃO PAULO

No total, 112 assembleias serão realizadas nos dois estados de atuação da cooperativa de crédito — Paraná e São Paulo —, sendo 42 delas nas regiões Centro e Centro Leste Paulista. Nesta quinta (29), o Esporte Clube Barbarense, na avenida Monte Castelo, 850 — Centro, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), também recebeu a reunião de prestação de contas, às 18h.

Na próxima semana, as últimas quatro assembleias em território paulista acontecem apenas na regional Centro Paulista e são para associados das agências de Piracicaba: a agência Avenida Independência promove sua assembleia na segunda-feira (4 de março) e a agência Vila Rezende na terça-feira (5). Ambos eventos ocorrerão às 18h, no Beira Rio Palace Hotel, localizado à rua Luiz de Queiroz, 51 — Centro.

Já o Clube de Campo de Piracicaba (CCP), à avenida Torquato da Silva Leitão, 297 — São Dimas, recebe as assembleias das agências Piracicaba Santa Terezinha e Piracicaba Centro, respectivamente, na quarta (6) e quinta (7), também às 18h, fechando a temporada de prestação de contas no Estado.

As reuniões de núcleos tiveram início na segunda quinzena de janeiro e seguem, simultaneamente, até 18 de março no Paraná, com a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em Maringá (PR), em 20 de março.

RESULTADOS DE 2023

Para a cooperativa, 2023 foi um ano positivo, com indicadores inéditos. A Sicredi Dexis concedeu R$ 7,1 bilhões em crédito, uma alta de 26% em relação ao ano anterior. Com crescimento de 26%, o patrimônio líquido superou, pela primeira vez, R$ 1,1 bilhão, os recursos para porte (volume de negócios) totalizaram R$ 12 bilhões e a captação alcançou R$ 9,1 bilhões. Já o resultado somou R$ 155,9 milhões, sendo que R$ 65,9 milhões foram pagos em juros ao Capital Social, com remuneração de 13,09% no ano, e outros R$ 11 milhões serão divididos conforme aplicações, depósitos à vista e operações de crédito. A Sicredi Dexis encerrou o ano com 230 mil associados, 90 mil poupadores e 25 mil co-titulares, atingindo quase 345 mil relacionamentos.

MAIS SOBRE AS ASSEMBLEIAS

Nas assembleias também são discutidos temas como a destinação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) e a eleição do Conselho de Administração para a gestão 2024-2027, composto por 15 membros e posse, em março, na Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Os associados conhecem, ainda, detalhes de três campanhas importantes neste ano: Capital Premiado, que terá prêmios de R$ 5.000 mensais e cinco veículos Volvo EX 30 100% elétricos para quem aplicar no Capital Social da cooperativa; Poupança Premiada, que distribuirá R$ 2,5 milhões em prêmios; e a campanha União Solidária, com sorteios de 12 Iphone e 3 carros 0 km.

Oportunidade para conhecer os resultados e participar das decisões, incentivando a gestão transparente, as assembleias são conduzidas pelo presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, pelos diretores Rogério Machado e Walter Silva, pelos superintendentes David Conchon, Edson Rocha e Sergio Gentilin. O processo de prestação de contas será encerrado com a Assembleia Geral Ordinária.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis é uma cooperativa com 38 anos de história, completados em setembro de 2023, e é a maior cooperativa do sistema Sicredi. Atualmente, a instituição financeira possui 113 agências espalhadas por 110 municípios atendidos na sua área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente, a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta com 1.400 colaboradores e 345 mil associados — entre titulares, co-titulares e poupadores — que, como são sócios, têm participação nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Do total, 1,2 milhão de novas associações chegou nos últimos 12 meses — número que representa um crescimento de 14,6%. Por dia útil, uma média de 4,8 mil pessoas chegaram ao Sicredi no último ano. O aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa, que hoje está presente em todo o Brasil em mais de 1.800 municípios. Com 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.