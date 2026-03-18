MOGI MIRIM SE DESTACA NOVAMENTE NO PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL

A educação de Mogi Mirim celebra mais uma importante conquista. O município teve 7 escolas premiadas no Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo programa Alfabetiza Juntos SP às redes municipais que atingiram as metas de alfabetização em 2025. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira (17), no Memorial da América Latina, na capital paulista. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Educação recebeu os prêmios das mãos do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

As escolas premiadas ultrapassaram suas metas no Índice de Excelência Educacional 2025, estabelecidas pela Secretaria Estadual da Educação, no âmbito do Programa Alfabetiza Juntos SP, evidenciando o avanço contínuo da aprendizagem e a efetividade das práticas pedagógicas adotadas na rede municipal. O prêmio destaca o desempenho de estudantes dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), considerando os resultados em Língua Portuguesa e Matemática

Vale destacar que seis dessas escolas premiadas receberam o reconhecimento pela segunda vez, reafirmando a consistência e a qualidade do trabalho desenvolvido na rede municipal de ensino.

A secretária de Educação Josélia Longatto Fuídio ressaltou a importância do trabalho contínuo das equipes escolares e o compromisso com a aprendizagem de todos os alunos. Assim, Mogi Mirim segue avançando, com dedicação, seriedade e um trabalho coletivo que transforma a educação todos os dias.

As escolas premiadas foram as Emebs “Escola Municipal de Educação Básica) “Prof. Nelson Neves de Souza”, “Prof. Bráulio José Valentim”, “Prof. Dr. Geraldo Philomeno”, “Prof. Jorge Bertolaso Stella”, “Profa. Altair Rosa Corsi Costa”, “Profa. Maria Nilsen de Oliveira Leite” e “Vereadora Terezinha da Silva Oliveira”.