Mogi Mirim terá mobilização no combate à violência contra a mulher

Em parceria com a Secretaria de Saúde, o Grupo Mulheres do Brasil convoca toda a sociedade a se unir no próximo domingo (5) , às 09h, no Complexo Esportivo “José Geraldo Franco Ortiz”, o Zerão. A concentração irá acontecer no campo de futebol, ao lado do Teatro de Arena. De acordo com os organizadores, o objetivo é lutar por uma causa que diz respeito a todo mundo: o fim da violência contra as mulheres e meninas.🤚

Na prática, será uma grande mobilização que colocará nas ruas a voz uníssona de todas as pessoas, pedindo um basta aos índices vergonhosos da violência contra a mulher.🤚

“Não podemos mais aceitar que uma mulher seja morta a cada duas horas. A iniciativa

integra os ‘16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres’ – uma campanha internacional da ONU de combate à violência contra as mulheres e meninas”, destacou a secretária de Saúde, Clara Carvalho.

Na ocasião, os participantes deverão usar a camiseta na cor laranja.

⠀

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – Ligue 180 – é um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial (preserva o anonimato).