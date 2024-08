Moradora de Paulínia flagrou onça no quintal de casa: Um encontro surpreendente e aterrorizante

Na madrugada desta quinta-feira (8), uma moradora de Paulínia viveu um susto daqueles ao flagrar uma onça no quintal de sua casa. A inesperada visita ocorreu em um condomínio no bairro Cascata, onde Viviani se deparou com o grande felino rondando sua residência.

Tudo começou por volta das 5h15, quando Viviani, que reside no condomínio Campos do Conde 2, percebeu a presença do animal após ouvir um barulho incomum. Ao descer as escadas com o marido, ela se deparou com a onça tentando entrar em sua casa. “Ela tentou entrar na minha casa, mas bateu na porta de vidro porque estava escuro. Tentou várias vezes forçar a porta, aquelas portas de correr. Foi quando a gente ficou apavorado”, relatou a moradora.

A situação, que durou cerca de 20 minutos, foi registrada pelas câmeras de segurança do local, e Viviani conseguiu tirar algumas fotos do animal. Segundo ela, após acender as luzes internas da casa, a onça se assustou e recuou para um banheiro próximo à piscina. “Estava tudo aceso e ela ficou olhando para gente, parada, ela agachou na posição de ataque e nessa minha alma saiu do corpo”, descreveu Viviani, ainda em choque.

Apesar do susto, a moradora agiu rápido e acionou o Corpo de Bombeiros. No entanto, quando a equipe chegou ao local, a onça já havia fugido. O felino deu um salto impressionante, ultrapassando o alto muro do condomínio e se refugiando em um terreno baldio.

Viviani reconhece que o encontro foi aterrorizante, mas entende que a presença da onça na área residencial é um reflexo da proximidade com o habitat natural desses animais. “A gente tá no habitat delas, dos animais, mas foi assustador, não quero mais passar por isso não”, concluiu.

O incidente chamou a atenção para a questão da convivência entre seres humanos e a fauna local, especialmente em áreas onde a urbanização avança sobre o ambiente natural dos animais selvagens. As autoridades locais reforçam a importância de medidas preventivas e de conscientização para garantir a segurança tanto das pessoas quanto dos animais.

Imagens da câmera de segurança do local registraram o aparecimento da onça (Foto: Reprodução)