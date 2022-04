Moradores de Campinas devem R$ 39 milhões em parcelas atrasadas do IPTU 2022

Segundo o balanço da prefeitura, as dívidas acumuladas sobre IPTU residencial são R$ 32.753.152,62. O restante, referente aos débitos de imóveis comerciais, chegam a R$ 6.456.253,18 – veja no gráfico abaixo.

Segundo a prefeitura, os moradores que receberam e-mail ou mensagem de celular devem acessar o site da prefeitura e pedir a emissão da segunda via IPTU no ano corrente. A prefeitura reforça que tanto o SMS quanto o e-mail não enviam boletos, só informam que há débitos pendentes.

“O valor é recalculado com acréscimos legais em decorrência do atraso no pagamento”, informa a prefeitura, no site oficial.