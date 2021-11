Moradores de Céu Azul Podem ter consumido água imprópria , diz texto de vereador em Rede Social

Por meio do Facebook, o vereador Jorge dos Santos, mais conhecido como Jorge do Banco (Podemos), publicou que, na noite desta terça-feira,9, esteve em uma reunião com o prefeito Zeedivaldo e mais de 30 moradores do Residencial Céu Azul. De acordo com a publicação do parlamentar na Rede Social, a tônica do encontro foi na tentativa de buscar sanar problemas que atingem o bem estar da saúde da comunidade.

Segundo o texto do vereador, há pouco tempo, detectou-se que a água consumida pela população, poderia estar contaminada. O motivo de acordo com denúncia feita ao parlamentar, seria por causa do antigo lixão existente no bairro há décadas.

O Vereador relata em seu post que ao saber da informação, chamou o vereador Washington, colega de partido, e a vereadora Flávia (PRTB), para tratarem do assunto. “procurei o secretário de saúde, que autorizou realizar testes bacteriológicos na água e o resultado acusou contaminação”, diz o texto do parlamentar.

De posse do resultado, o vereador demonstrou preocupação, “como mesmo antes de ser vereador, atuo com equipamentos de tratamento de água, sei da seriedade e os danos na saúde que tal contaminação pode vir a causar”, explica no texto publicado na Rede Social .

Segundo a postagem do vereador do Podemos de Engenheiro Coelho, “o prefeito da Cidade, acompanhado de seus assessores, comprometeu-se em resolver não só o problema da contaminação, mas também trabalhar na regularização nos documentos do Condomínio Céu Azul”.

Em tom de fiscalização, Jorge do Banco finaliza o post com os seguintes dizeres: Estamos atentos, vamos aguardar o início das providências que começarão amanhã (quarta-feira,10), segundo o executivo”.