Morre a primeira vítima de Covid-19 em Itapira

Morreu na noite desta sexta-feira, 3, a primeira vítima de Coronavírus (Covid-19) em Itapira. A mulher de 76 anos é moradora de outro município e estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal desde segunda-feira, 30 de março, quando procurou atendimento com sintomas da doença e falta de ar. Imediatamente a paciente foi encaminhada para a UTI com ventilação mecânica. Ela tinha problemas de tireoide e diabetes.

Seguindo o protocolo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o corpo receberá os cuidados necessários e o enterro será imediato, logo nas

primeiras horas do dia, cabendo à família decidir somente se ela será sepultada em Itapira ou na cidade onde residia.

comunicacao@itapira.sp.gov.br

(19) 3863.0700/ 3843.9107

(19) 99813.4051 (Whatsapp)