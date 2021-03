MORRE AOS 51 ANOS SANDRO DO RECANTO POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19

É com muita tristeza que o Grupo O Regional vem a publico, no dia de hoje falar sobre a perda de um grande amigo Sandrão – Sandroniel Molon Lemes, aos 51 anos.

Sandro do Recanto, como era mais conhecido faleceu nesta segunda-feira, 15,por volta das 22hs na Santa Casa Ana Cintra, em Amparo, por complicações da Covid-19. Amigo de futebol, amigo do projeto Talento do Futuro que fazia com muito carinho no União 2, aos sábados de manhã. Amigo de coração.

Um de seus irmãos também está internado na Unidade de Terapia Intensiva da Casa de Saúde em Campinas. Bem como sua esposa Juliane Ferreira, em Itapira.

Uma grande perda, desejo a Juli e toda família nossos sentimentos.