Morre Cid Moreira, ícone do jornalismo brasileiro, aos 97 anos

Morreu nesta quinta-feira (3) o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos. Cid estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, tratando de uma pneumonia nas últimas semanas. O falecimento ocorreu por volta das 8h, em decorrência de insuficiência renal crônica.

Uma vida dedicada à comunicação

Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927, Cid Moreira completou 97 anos no último domingo (29). Ele iniciou sua carreira no rádio em 1944, impulsionado por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Entre 1944 e 1949, Cid narrava comerciais, mas logo se mudou para São Paulo, onde teve passagem pela Rádio Bandeirantes e pela agência Propago Publicidade.

Em 1951, foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro, e lá começou a explorar o mundo da televisão. Entre 1951 e 1956, apresentou comerciais ao vivo em programas como “Além da Imaginação” e “Noite de Gala”, na TV Rio.

A voz que marcou gerações

A estreia de Cid como locutor de noticiários ocorreu em 1963, no “Jornal de Vanguarda”, da TV Rio, marcando o início de sua longa e bem-sucedida carreira no jornalismo televisivo. Sua trajetória incluiu passagens por diversas emissoras, como Tupi, Globo, Excelsior e Continental, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas e reconhecidas da comunicação brasileira.

Cid Moreira ficará para sempre lembrado por sua voz grave e inconfundível, que durante décadas levou as notícias mais importantes ao público, em especial no “Jornal Nacional”, onde se tornou uma referência como apresentador. Sua contribuição para a televisão brasileira e sua dedicação à comunicação fizeram dele uma verdadeira lenda do jornalismo no país.

Com uma carreira que se estendeu por mais de sete décadas, Cid Moreira deixou um legado incomparável e será sempre lembrado como um dos grandes nomes da comunicação brasileira.

Fonte: G1