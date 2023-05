Morre Policial Civil baleado na cabeça em Mogi Mirim

Reportagem: Susi Baião

Morreu no início da noite deste domingo(14), o policial civil Francisco de Assis Pedrosa, de 42 anos, baleado na cabeça na última quinta-feira (11) quando cumpria um mandado de busca e apreensão da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) contra o tráfico de drogas em uma chácara na zona rural de Mogi Mirim.

Pedrosa estava internado na Santa Casa de Mogi Mirim, onde chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu.

O homem que atirou contra o policial era o morador da casa onde a vítima e mais quatro policiais cumpriam o mandado. Ele foi preso e encaminhado até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu e posteriormente para o Centro de Detenção de Campinas (CDP).

Segundo a polícia, ele tem licença de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e é suspeito de vender drogas sintéticas.

O corpo do policial está sendo velado no Cemitério Colina das Flores em Mogi Mirim e o sepultamento está previsto para hoje, às 14h, no mesmo local.