Morreu no Rio de Janeiro o vocalista do Roupa Nova Paulinho

O cantor Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, morreu na noite desta segunda-feira, aos 68 anos. Integrante da banda Roupa Nova desde a formação original no início dos anos 80, o vocalista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após contrair COVID-19.

Paulinho foi diagnosticado com COVID-19 durante recuperação de transplante de medula óssea, realizado em setembro, para tratar um linfoma. Entretanto, o cantor precisou ser internado novamente por conta do novo coronavírus. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde.

Nascido em 1952, no Rio de Janeiro, Paulinho deixa dois filhos: Pepê, baterista da banda Jamz, revelada no programa SuperStar (TV Globo), e a cantora Twigg. Durante a sua carreira, o cantor foi a voz de hits como “Canção de Verão”, “Sensual”, “Volta pra mim”, “Asas do Prazer” e “Meu Universo É Você”.

A relação entre Roupa Nova e Fluminense

Paulinho e os demais integrantes do Roupa Nova são torcedores declarados do Fluminense. Em 2013, eles foram homenageados como torcedores ilustres do clube, com direito a evento nas Laranjeiras. A música “Whisky A Go Go”, um dos sucessos da banda, se tornou música na torcida tricolor nas arquibancadas. Em rede social, o Flu lamentou a morte de Paulinho.

– O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos – diz a nota.

Homenagem do Filho

O filho do cantor Paulinho do grupo musical Roupa Nova, postou um texto em homenagem ao seu pai que emocionou a todos. Pepê Santos, filho do cantor, usou lindas palavras para se despedir do seu pai, que faleceu segunda feira, 14, vítima do COVID-19.

No inicio do texto, Pepê fala sobre o pai sempre ter sido o seu ídolo e sobre o orgulho que ele sentia dele, “Pai, você foi e sempre será meu maior ídolo. Sempre tive muito orgulho de você, da alegria que você transmitia pra todos a sua volta”, declarou ele, logo no começo do seu texto.

O filho de Paulinho ainda continua, e escreve que se sente muito grato pelo pai que ele teve, e do sentimento puro que ele sentia, “Agradeço pelo pai que você foi pra mim, pelo avô que foi pra sua neta, e serei eternamente grato pela oportunidade de ter vivido essa experiência aqui com você, por ter tido o privilégio de ser seu filho”, escreveu ele.

Pepê Santos, ainda fala da tristeza que está sentindo no momento, mas diz que entende que agora o pai dele está descansando e acredita que ele esteja em lugar melhor, e disse ainda ser muito feliz por Paulinho ter impactado a vida de tantas pessoas, “Saiba que estou aqui, sem você nesse momento, triste por saber que não estaremos mais juntos fisicamente, mas feliz por você ter cumprido sua missão, por você ter impactado tantas vidas, ter proporcionado tamanha alegria pra tanta gente. Sua história foi linda, e tudo que você deixou como legado vai continuar florescendo e trazendo alegria”, finaliza o rapaz.