Morte e liberdade, confira a experiência cinematográfica única do filme “Pobres Criaturas” no Espaço Encena Novembro!

Sinopse: Bella Baxter é uma jovem trazida de volta à vida por um cientista excêntrico, que a reanima usando partes de corpos de diferentes pessoas. Ao longo de sua jornada, ela explora sua nova identidade e a complexidade das relações humanas, questionando os limites da liberdade e do amor.

*Classificação indicativa do filme: 18 anos.

As vagas são limitadas. Para garantir sua participação, inscreva-se aqui: www.hospital22deoutubro.com.br/inscricoes

Informações da edição

Comentarista: Cleber José Aló de Moraes

Data: 30 de novembro de 2024

Horário: Início às 14h30

Local: Auditório APM (Localizado dentro das dependências do Hospital 22 de Outubro)

Av. 22 de Outubro, 733 – Jardim Santa Helena, Mogi Mirim – SP, 13806-050

Fique por dentro das novidades do Hospital 22 de Outubro!

Site: www.hospital22deoutubro.com.br Facebook: Hospital 22 de Outubro

Instagram: @hospital22deoutubro

Linkedln: www.linkedin.com/company/hospital-22-de-outubro/

YouTube: @hospital22deoutubro

TikTok: @hospital_22_de_outubro

Fique por dentro das novidades da APM Regional Mogi Mirim!

Site: www.apmmogimirim.com.br

Facebook: APM – Regional Mogi Mirim

Instagram: @apmmogimirim

YouTube: @apmmogimirim608

Sobre o projeto Espaço Encena:

Com início em 2019, o projeto Espaço Encena é uma parceria entre o Hospital 22 de Outubro e a APM Mogi Mirim, juntamente com o psicólogo Cleber José Aló de Moraes. Realizado mensalmente no último sábado de cada mês, o evento visa promover reflexões sobre saúde mental e bem-estar através da exibição de filmes, analisados sob a ótica da psicologia por um profissional convidado. A participação é gratuita, e o público terá a oportunidade de receber certificados. Participe também do nosso coffee break após a exibição!