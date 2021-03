MORTES POR COVID EM JAGUARIÚNA SOBEM 36% EM DUAS SEMANAS

O agravamento da pandemia de coronavírus em Jaguariúna provocou uma elevação no número de mortes e de casos confirmados da doença na cidade nas duas últimas semanas. Com mais 19 mortes, o número de óbitos cresceu 36%, passando de 53, no dia 7 de março, para 72, neste domingo (21). O número de casos confirmados também subiu de 2.946, há duas semanas, para 3.309 em 21 de março, um aumento de 12,3%.

Com isso, a taxa de letalidade do município também subiu, passando de 1,8% para 2,1% no mesmo período. Mesmo assim, Jaguariúna continua apresentando uma das menores taxas de letalidade por Covid-19 da região de Campinas, abaixo da média registrada em todo o Estado, de 2,9%. Os números são do Boletim Covid-19, divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde e publicado nas redes sociais da Prefeitura de Jaguariúna.

O número de casos de pacientes infectados com menos de 60 anos também cresceu em Jaguariúna. No dia 7 de março, eram 13 pessoas internadas nessa faixa etária e, neste domingo, 19 com menos de 60 anos ocupavam leitos Covid na cidade (aumento de 46%).

“Os números comprovam o aumento de casos graves da doença, que se reflete diretamente no crescimento expressivo no número de óbitos, e também a mudança no perfil dos pacientes, que antes era majoritariamente de idosos e agora temos a maioria de internações de pessoas abaixo dos 60 anos de idade”, avalia a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria dos Carmo de Oliveira Pelisão.

CURADOS

No mesmo período de duas semanas, o número de pessoas curadas também subiu, passando de 2.560 para 2.828 pessoas (um aumento de 10,5%). Os casos descartados da doença no período avaliado também cresceram de 6.455 para 6.833 pessoas na cidade, aumento de 5,8%, segundo o boletim epidemiológico.