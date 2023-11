Mosca-dos-chifres: combinação dos princípios ativos fipronil e diazinon pode evitar perda de até 20% na produção de leite

Animais sem tratamento recebem até 40 picadas por mosca em um único dia

A mosca-dos-chifres (_Haematobia irritans_) é uma das principais pragas da pecuária brasileira, seja para quem produz carne ou leite. Com potencial para causar enormes perdas econômicas e à produtividade, esse inseto hematófago se alimenta do sangue dos bovinos por meio de picadas. “Cada mosca pode picar um animal até 40 vezes por dia. Seu potencial de prejuízo é imenso, chegando a U$ 3 bilhões/ano para a atividade como um todo, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)”, destaca Antônio Coutinho, gerente de marketing e serviços técnicos da Vetoquinol.

Com o retorno das chuvas e o clima quente, as infestações ocorrem com maior intensidade nas propriedades rurais. Ou seja, é sinal de alerta para a pecuária leiteira, que já enfrenta um ano desafiador. Uma das ferramentas mais eficazes no combate à mosca-dos-chifres é o uso de brinco mosquicida composto por fipronil e diazinon aliado ao antiparasitário injetável com fluazuron e eprinomectina. “Essa

combinação é extremamente poderosa e pode livrar as vacas leiteiras

das moscas 30 minutos após a aplicação. Além disso, a proteção

dura por 210 dias ininterruptos”, informa Coutinho.

Além do ganho em bem-estar e conforto animal, a solução apresenta

importante retorno econômico, já que o brinco possui carência zero,

ou seja, o leite pode ser destinado ao consumo humano normalmente – o que evita a perda de dias de produção devido à administração de medicamentos.

Para colaborar com o combate à mosca e à devolução de rentabilidade e produtividade ao negócio dos produtores, a Vetoquinol Saúde Animal, companhia francesa que celebra 90 anos em 2023, coloca à disposição dos produtores o brinco mosquicida Fiprotag® 210 e o endectocida Bullmax® Premium, que possuem eficácia comprovada contra infestações

Enquanto Fiprotag® 210 apresenta a poderosa combinação de fipronil e diazinon para combate ao _Haematobia irritans_, Bullmax® Premium destaca-se por conter fluazuron e eprinomectina. “São soluções modernas desenvolvidas para contribuir com a produtividade da pecuária brasileira e proporcionar bem-estar aos animais seja de corte ou de leite. É imprescindível que cuidemos dos nossos bovinos, pois eles são os responsáveis por alimentar o planeta e gerar segurança alimentar para 1 bilhão de pessoas”, finaliza Antônio Coutinho.

